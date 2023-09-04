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Русских Эдуард Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1970

Отец: Русских Максим Самуилович

Мать: Русских Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1993

Дочь: Русских Людмила Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1997

Дочь: Русских Анастасия Эдуардовна

Мать ребёнка: Русских Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Русских Валентина Васильевна

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