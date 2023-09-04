Русских Эдуард Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1970
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1970
Рождение ребёнка
02.01.1993
Дочь: Русских Людмила Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1997
Дочь: Русских Анастасия Эдуардовна
Мать ребёнка: Русских Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русских Валентина Васильевна