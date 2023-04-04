Писарев Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Писарев Григорий Филиппов
Мать: Писарева Ефимия Титова
Рождение ребёнка
13.08.1877
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Писарева Акулина Павлова
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Писарев Ефим Иванов
Мать ребёнка: Писарева Акулина Павлова
Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Писарева Акулина Павлова
Смерть
Неизвестно