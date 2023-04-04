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Писарев Иван Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Писарев Григорий Филиппов

Мать: Писарева Ефимия Титова

Рождение ребёнка
13.08.1877

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Писарева Акулина Павлова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Ефим Иванов

Мать ребёнка: Писарева Акулина Павлова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писарева Акулина Павлова

Смерть
Неизвестно
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