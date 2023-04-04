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Писарева Ефимия Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

05.11.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Писарев Федор Григорьев

Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Писарев Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.03.1843

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.09.1848

Сын: Писарев Захар Григорьев

Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Писарев Евтихий Григорьев

Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марина Григорьева

Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Иван Григорьев

Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов

Смерть
05.11.1881
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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