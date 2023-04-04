Писарева Ефимия Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти05.11.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Писарев Никифор Григорьев
Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
09.03.1843
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
09.09.1848
Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Писарев Евтихий Григорьев
Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марина Григорьева
Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Писарев Григорий Филиппов
Смерть
05.11.1881