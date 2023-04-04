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Писарева Акулина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1877

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Писарев Иван Григорьев

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Ефим Иванов

Отец ребёнка: Писарев Иван Григорьев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Иван Григорьев

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