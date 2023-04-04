Писарева Акулина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1877
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Писарев Иван Григорьев
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Писарев Ефим Иванов
Отец ребёнка: Писарев Иван Григорьев
Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно