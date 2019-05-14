Горелов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1950
Дата смерти14.05.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1976
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Горелова Людмила Антоновна
Рождение ребёнка
02.02.1983
Дочь: Соколенко Елена Николаевна
Мать ребёнка: Горелова Людмила Антоновна
г.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.2019