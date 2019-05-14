Горелов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелов Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

14.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1976

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Горелова Людмила Антоновна

Рождение ребёнка
02.02.1983

Дочь: Соколенко Елена Николаевна

Мать ребёнка: Горелова Людмила Антоновна

г.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Людмила Антоновна

Смерть
14.05.2019
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