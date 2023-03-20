Соколенко (Горелова) Елена Николаевна
Место рожденияг.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия
Дата рождения02.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1983
г.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия
Рождение ребёнка
10.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколенко Дмитрий Андреевич
г.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Соколенко Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно