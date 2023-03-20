Соколенко (Горелова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколенко (Горелова) Елена Николаевна

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Место рождения

г.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия

Дата рождения

02.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1983

Отец: Горелов Николай Сергеевич

Мать: Горелова Людмила Антоновна

г.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия
Рождение ребёнка
10.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколенко Дмитрий Андреевич

г.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Соколенко Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Соколенко Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколенко Дмитрий Андреевич

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