Горелова (Давыдова) Людмила Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова (Давыдова) Людмила Антоновна

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

22.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1952

Отец: Давыдов Антон Фролович

Мать: Давыдова Анна Яковлевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.12.1976

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Горелов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
02.02.1983

Дочь: Соколенко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Горелов Николай Сергеевич

г.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Николай Сергеевич

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