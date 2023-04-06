Горелова (Давыдова) Людмила Антоновна
Место рождения
Дата рождения22.06.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1952
Отец: Давыдов Антон Фролович
Мать: Давыдова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
08.12.1976
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Горелов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
02.02.1983
Дочь: Соколенко Елена Николаевна
Отец ребёнка: Горелов Николай Сергеевич
г.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно