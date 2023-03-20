Сафронова (Матюкова) Татиана Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Матюков Константин
Мать: Матюкова Пелагея
Бракосочетание
16.01.1900
Рождение ребёнка
07.07.1901
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Сафронов Емелиан Павлович
Рождение ребёнка
03.08.1902
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Сафронов Емелиан Павлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сафронов Иван Емельянович
Отец ребёнка: Сафронов Емелиан Павлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сафронов Иван Емельянович
Отец ребёнка: Сафронов Емелиан Павлович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Сафронов Емелиан Павлович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сафронов Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Сафронов Емелиан Павлович
Смерть
Неизвестно