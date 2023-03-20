Сафронова (Матюкова) Татиана Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Матюкова) Татиана Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Матюков Константин

Мать: Матюкова Пелагея

Бракосочетание
16.01.1900

Муж: Сафронов Емелиан Павлович

Рождение ребёнка
07.07.1901

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Сафронов Емелиан Павлович

Рождение ребёнка
03.08.1902

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Сафронов Емелиан Павлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сафронов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Сафронов Емелиан Павлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сафронов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Сафронов Емелиан Павлович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Сафронов Емелиан Павлович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сафронов Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Сафронов Емелиан Павлович

Смерть
Неизвестно
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