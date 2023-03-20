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Сафронов Емелиан Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Сафронов Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1900

Жена: Сафронова Татиана Константиновна

Рождение ребёнка
07.07.1901

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константиновна

Рождение ребёнка
03.08.1902

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константиновна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сафронов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константиновна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сафронов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константиновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константиновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сафронов Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константиновна

Смерть
Неизвестно
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