Сафронов Емелиан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Сафронов Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1900
Рождение ребёнка
07.07.1901
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константиновна
Рождение ребёнка
03.08.1902
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константиновна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сафронов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константиновна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сафронов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константиновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константиновна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сафронов Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константиновна
Смерть
Неизвестно