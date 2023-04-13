Tirushkin (קנטור) Tzipa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tirushkin (קנטור) Tzipa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Kantor Lev

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tirushkin Baruch

Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tirushkin Tzvi

Отец ребёнка: Tirushkin Baruch

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: סקאקלסקי אסתר

Отец ребёнка: Tirushkin Baruch

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: טירושקין בלומה

Отец ребёнка: Tirushkin Baruch

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: אפשטיין פרומה

Отец ребёнка: Tirushkin Baruch

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: טירושקין ישראל

Отец ребёнка: Tirushkin Baruch

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: טירושקין אייזיק

Отец ребёнка: Tirushkin Baruch

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