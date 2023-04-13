Tirushkin (קנטור) Tzipa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Kantor Lev
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Tirushkin Baruch
Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tirushkin Tzvi
Отец ребёнка: Tirushkin Baruch
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: סקאקלסקי אסתר
Отец ребёнка: Tirushkin Baruch
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: טירושקין בלומה
Отец ребёнка: Tirushkin Baruch
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: אפשטיין פרומה
Отец ребёнка: Tirushkin Baruch
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: טירושקין ישראל
Отец ребёнка: Tirushkin Baruch
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: טירושקין אייזיק
Отец ребёнка: Tirushkin Baruch