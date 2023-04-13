Tirushkin Baruch
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa
Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tirushkin Tzvi
Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: סקאקלסקי אסתר
Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: טירושקין בלומה
Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: אפשטיין פרומה
Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: טירושקין ישראל
Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: טירושקין אייזיק
Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa