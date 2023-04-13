Tirushkin Baruch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tirushkin Baruch

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa

Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tirushkin Tzvi

Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: סקאקלסקי אסתר

Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: טירושקין בלומה

Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: אפשטיין פרומה

Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: טירושקין ישראל

Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: טירושקין אייזיק

Мать ребёнка: Tirushkin Tzipa