טירושקין אייזיק
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Tirushkin Baruch
Мать: Tirushkin Tzipa
Рождение ребёнка
14.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: תירוש בתיה
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: תירוש בתיה
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Haifa, Israel