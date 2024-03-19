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Барабаш Георгий Капитонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

14.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1877

Отец: Барабаш Капитон Ильич

Мать: Барабаш Ирина Ильинична

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1877г.,лист-59,зап.-33
Бракосочетание
09.11.1901

Жена: Барабаш Матрена Кондратьевна

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-44,зап.-25
Рождение ребёнка
27.10.1902

Сын: Барабаш Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Барабаш Матрена Кондратьевна

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-96,зап.-73
Рождение ребёнка
26.08.1905

Дочь: Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Барабаш Матрена Кондратьевна

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-99,зап.-56
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабаш Варвара Харлампиевна

Смерть
Неизвестно
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