Барабаш Георгий Капитонович
Место рождения
Дата рождения14.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.09.1877
Отец: Барабаш Капитон Ильич
Мать: Барабаш Ирина Ильинична
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1877г.,лист-59,зап.-33
Бракосочетание
09.11.1901
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-44,зап.-25
Рождение ребёнка
27.10.1902
Сын: Барабаш Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Барабаш Матрена Кондратьевна
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-96,зап.-73
Рождение ребёнка
26.08.1905
Дочь: Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Барабаш Матрена Кондратьевна
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-99,зап.-56
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно