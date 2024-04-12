Барабаш (Делиева) Матрена Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабаш (Делиева) Матрена Кондратьевна

Барабаш (Делиева) Матрена Кондратьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Делиева Кондрат Федорович

Мать: ?

Бракосочетание
09.11.1901

Муж: Барабаш Георгий Капитонович

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-44,зап.-25
Рождение ребёнка
27.10.1902

Сын: Барабаш Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Барабаш Георгий Капитонович

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-96,зап.-73
Рождение ребёнка
26.08.1905

Дочь: Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Барабаш Георгий Капитонович

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-99,зап.-56
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close