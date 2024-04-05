Markowska (Tomaszewska) Agnieszka Около 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиMarkowska (Tomaszewska) Agnieszka

Markowska (Tomaszewska) Agnieszka

Место рождения

Osowiec

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

31.01.1846

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Tomaszewski Mateusz

Мать: Tomaszewska Marianna

Osowiec
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Markowski Jan

Рождение ребёнка
28.02.1845

Дочь: (Markowska) Albina

Отец ребёнка: Markowski Jan

Wąsewo akt 23/1845
Рождение ребёнка
31.01.1846

Сын: Markowski Ignacy

Отец ребёнка: Markowski Jan

Wąsewo akt 8/1846
Смерть
31.01.1846
Wąsewo akt 13/1846

Мы используем куки для улучшения работы сайта.