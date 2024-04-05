Markowska (Tomaszewska) Agnieszka
Место рожденияOsowiec
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти31.01.1846
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Tomaszewski Mateusz
Мать: Tomaszewska Marianna
Osowiec
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Markowski Jan
Рождение ребёнка
28.02.1845
Дочь: (Markowska) Albina
Отец ребёнка: Markowski Jan
Wąsewo akt 23/1845
Рождение ребёнка
31.01.1846
Сын: Markowski Ignacy
Отец ребёнка: Markowski Jan
Wąsewo akt 8/1846
Смерть
31.01.1846
Wąsewo akt 13/1846