Markowski Jan 17.06.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Markowski Jan

Место рождения

.Przetycz/Długosiodło akt 58/1814

Дата рождения

17.06.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1825 г.р.
Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1814

Отец: Markowski Walenty

Мать: Markowska (Jaros/Jarosz) Monika Jarosz/

.Przetycz/Długosiodło akt 58/1814
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Markowska (Tomaszewska) Agnieszka

Рождение ребёнка
28.02.1845

Дочь: (Markowska) Albina

Мать ребёнка: Markowska (Tomaszewska) Agnieszka

Wąsewo akt 23/1845
Рождение ребёнка
31.01.1846

Сын: Markowski Ignacy

Мать ребёнка: Markowska (Tomaszewska) Agnieszka

Wąsewo akt 8/1846
Бракосочетание
11.06.1855

Жена: Kurmanowska,Markowska (Modzelewska) Łucja

Wąsewo akt 11/1855
Рождение ребёнка
30.05.1857

Сын: Markowski Piotr

Мать ребёнка: Kurmanowska,Markowska (Modzelewska) Łucja

Wąsewo akt 52/1857
Рождение ребёнка
28.11.1859

Дочь: Gruszczyńska (Markowska) Katarzyna

Мать ребёнка: Kurmanowska,Markowska (Modzelewska) Łucja

Brzezienko/Wąsewo akt 129/1859
Смерть
Неизвестно

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