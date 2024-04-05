Markowski Jan
Место рождения.Przetycz/Długosiodło akt 58/1814
Дата рождения17.06.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1814
.Przetycz/Długosiodło akt 58/1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1845
Дочь: (Markowska) Albina
Мать ребёнка: Markowska (Tomaszewska) Agnieszka
Wąsewo akt 23/1845
Рождение ребёнка
31.01.1846
Сын: Markowski Ignacy
Мать ребёнка: Markowska (Tomaszewska) Agnieszka
Wąsewo akt 8/1846
Бракосочетание
11.06.1855
Wąsewo akt 11/1855
Рождение ребёнка
30.05.1857
Сын: Markowski Piotr
Мать ребёнка: Kurmanowska,Markowska (Modzelewska) Łucja
Wąsewo akt 52/1857
Рождение ребёнка
28.11.1859
Дочь: Gruszczyńska (Markowska) Katarzyna
Мать ребёнка: Kurmanowska,Markowska (Modzelewska) Łucja
Brzezienko/Wąsewo akt 129/1859
Смерть
Неизвестно