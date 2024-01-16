Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович

Место рождения

д. Крадихино

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Ордин Парфён Михайлович

Мать: Ордина Федосья Михайловна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1750

Сын: Ордин Алексей Гурьевич

Мать ребёнка: Ордина Соломония (Соломонида) Федотовна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1752

Сын: Ордин Михаил Гурьевич

Мать ребёнка: Ордина Соломония (Соломонида) Федотовна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ордин Прокопий Гурьевич

Мать ребёнка: Ордина Соломония (Соломонида) Федотовна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ордин Игнатий Гурьевич

Мать ребёнка: Ордина Соломония (Соломонида) Федотовна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Евдокия Гурьевна

Мать ребёнка: Ордина Соломония (Соломонида) Федотовна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ефимия Гурьевна

Мать ребёнка: Ордина Соломония (Соломонида) Федотовна

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Соломония (Соломонида) Федотовна

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
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