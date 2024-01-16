Ордина (Летовальцева) Соломония (Соломонида) Федотовна
Место рожденияд. Крадихино
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Евдокия Гурьевна
Отец ребёнка: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ефимия Гурьевна
Отец ребёнка: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно