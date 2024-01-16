Ордина (Летовальцева) Соломония (Соломонида) Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина (Летовальцева) Соломония (Соломонида) Федотовна

Место рождения

д. Крадихино

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Летовальцев Федот Антипович

Мать: Летовальцева Евдокия Игнатьевна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1750

Сын: Ордин Алексей Гурьевич

Отец ребёнка: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1752

Сын: Ордин Михаил Гурьевич

Отец ребёнка: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ордин Прокопий Гурьевич

Отец ребёнка: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ордин Игнатий Гурьевич

Отец ребёнка: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Евдокия Гурьевна

Отец ребёнка: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ефимия Гурьевна

Отец ребёнка: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
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