Летовальцева (Корзникова) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцева (Корзникова) Евдокия Игнатьевна

Место рождения

д. Огрызково

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Огрызково
Рождение ребёнка
1717

Сын: Летовальцев Терентий Федотович

Отец ребёнка: Летовальцев Федот Антипович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1727

Сын: Летовальцев Феофилакт Федотович

Отец ребёнка: Летовальцев Федот Антипович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Федора Федотовна

Отец ребёнка: Летовальцев Федот Антипович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ордина Соломония (Соломонида) Федотовна

Отец ребёнка: Летовальцев Федот Антипович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1734

Сын: Летовальцев Данило (Данил) Федотович

Отец ребёнка: Летовальцев Федот Антипович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1737

Сын: Летовальцев Афанасий Федотович

Отец ребёнка: Летовальцев Федот Антипович

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Федот Антипович

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
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