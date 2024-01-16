Летовальцева (Корзникова) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияд. Огрызково
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1717
Сын: Летовальцев Терентий Федотович
Отец ребёнка: Летовальцев Федот Антипович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1727
Сын: Летовальцев Феофилакт Федотович
Отец ребёнка: Летовальцев Федот Антипович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Федора Федотовна
Отец ребёнка: Летовальцев Федот Антипович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ордина Соломония (Соломонида) Федотовна
Отец ребёнка: Летовальцев Федот Антипович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1734
Сын: Летовальцев Данило (Данил) Федотович
Отец ребёнка: Летовальцев Федот Антипович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1737
Сын: Летовальцев Афанасий Федотович
Отец ребёнка: Летовальцев Федот Антипович
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно