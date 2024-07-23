Ордина (Колосова) Федосья Михайловна
Место рожденияд. Васино
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Васино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович
Отец ребёнка: Ордин Парфён Михайлович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Ордин Парфён Михайлович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1737
Сын: Ордин Мартемьян Парфёнович
Отец ребёнка: Ордин Парфён Михайлович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Евдокия Парфентьевна
Отец ребёнка: Ордин Парфён Михайлович
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно