Ордина (Колосова) Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина (Колосова) Федосья Михайловна

Место рождения

д. Васино

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Васино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Парфён Михайлович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Ордин Гурей (Гурий) Парфёнович

Отец ребёнка: Ордин Парфён Михайлович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1733

Сын: Ордин Яким Парфёнович

Отец ребёнка: Ордин Парфён Михайлович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1737

Сын: Ордин Мартемьян Парфёнович

Отец ребёнка: Ордин Парфён Михайлович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Евдокия Парфентьевна

Отец ребёнка: Ордин Парфён Михайлович

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно

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