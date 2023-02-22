Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1807

Сын: Рекшинский Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Ососков Григорий Григорьевич

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Ососков Григорий Григорьевич

Рекшино, город Бор, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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