Ососков Григорий Григорьевич
Место рожденияд. Рекшино Семеновского уезда
Дата рождения1782
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Ососкин Григорий
Мать: не указана
д. Рекшино Семеновского уезда
Работа или профессия
С 1804 по 1807
Городской голова г. Семенова
Рождение ребёнка
25.01.1807
Сын: Рекшинский Семён Григорьевич
Мать ребёнка: Прасковья
г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
купец третьей гильдии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ососкин ?
Мать ребёнка: не указана
д. Рекшино Семеновского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Прасковья
д. Рекшино Семеновского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крепостной
Смерть
1820
г. Семенов, Нижегородская губерния