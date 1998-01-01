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Ососков Григорий Григорьевич

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Место рождения

д. Рекшино Семеновского уезда

Дата рождения

1782

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Ососкин Григорий

Мать: не указана

д. Рекшино Семеновского уезда
Работа или профессия
С 1804 по 1807
Городской голова г. Семенова
Рождение ребёнка
25.01.1807

Сын: Рекшинский Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Прасковья

г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
купец третьей гильдии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ососкин ?

Мать ребёнка: не указана

д. Рекшино Семеновского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Прасковья

д. Рекшино Семеновского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крепостной
Смерть
1820
г. Семенов, Нижегородская губерния
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