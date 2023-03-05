Соколова Агафья Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Агафья Арсеньевна

Соколова Агафья Арсеньевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

23.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Арсений

Мать: Евдокия Алек

Рождение ребёнка
21.09.1914

Сын: Соколов Дмитрий Корнилович

Отец ребёнка: Соколов Корнил Алексеевич

Рождение ребёнка
03.02.1918

Сын: Соколов Георгий Корнилович

Отец ребёнка: Соколов Корнил Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Молвино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.08.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close