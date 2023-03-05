Соколова Агафья Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти23.08.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Арсений
Мать: Евдокия Алек
Рождение ребёнка
21.09.1914
Сын: Соколов Дмитрий Корнилович
Отец ребёнка: Соколов Корнил Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1918
Сын: Соколов Георгий Корнилович
Отец ребёнка: Соколов Корнил Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Молвино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.08.1972