Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Соколова Агафья Арсеньевна

Мать ребёнка: Евдокия Алек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Образцов Степан Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Образцов Савелий Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алек

Смерть
Неизвестно
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