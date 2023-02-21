Белова-Белая Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова-Белая Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Белов-Белый Иван Александрович

Отец ребёнка: Белов-Белый Александр Ефимович

Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Меланья Александровна

Отец ребёнка: Белов-Белый Александр Ефимович

Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1846

Сын: Белов-Белый Феодосий Александрович

Отец ребёнка: Белов-Белый Александр Ефимович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Белов-Белый Александр Ефимович

Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акулина Александровна

Отец ребёнка: Белов-Белый Александр Ефимович

Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
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