Белова-Белая Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Белов-Белый Иван Александрович
Отец ребёнка: Белов-Белый Александр Ефимович
Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Меланья Александровна
Отец ребёнка: Белов-Белый Александр Ефимович
Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1846
Сын: Белов-Белый Феодосий Александрович
Отец ребёнка: Белов-Белый Александр Ефимович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Белов-Белый Александр Ефимович
Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акулина Александровна
Отец ребёнка: Белов-Белый Александр Ефимович
Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно