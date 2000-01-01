Белов-Белый Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Белов-Белый Ефим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Белов-Белый Иван Александрович
Мать ребёнка: Белова-Белая Прасковья Ивановна
Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Меланья Александровна
Мать ребёнка: Белова-Белая Прасковья Ивановна
Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1846
Сын: Белов-Белый Феодосий Александрович
Мать ребёнка: Белова-Белая Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Белова-Белая Прасковья Ивановна
Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акулина Александровна
Мать ребёнка: Белова-Белая Прасковья Ивановна
Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Mulyary, Vitebsk Region Belarus