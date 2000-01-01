Белов-Белый Александр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов-Белый Александр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Белов-Белый Ефим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Белов-Белый Иван Александрович

Мать ребёнка: Белова-Белая Прасковья Ивановна

Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Меланья Александровна

Мать ребёнка: Белова-Белая Прасковья Ивановна

Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1846

Сын: Белов-Белый Феодосий Александрович

Мать ребёнка: Белова-Белая Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Белова-Белая Прасковья Ивановна

Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акулина Александровна

Мать ребёнка: Белова-Белая Прасковья Ивановна

Mulyary, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Mulyary, Vitebsk Region Belarus
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