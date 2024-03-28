Сергеева Евдокия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Евдокия Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сюльдина (Сергеева) Меланья Павловна

Отец ребёнка: Сергеев Павел Филиппович

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Сергеев Петр Павлович

Отец ребёнка: Сергеев Павел Филиппович

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.01.1911

Дочь: Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Сергеев Павел Филиппович

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.04.1916

Сын: Сергеев Иван Павлович

Отец ребёнка: Сергеев Павел Филиппович

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

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