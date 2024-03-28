Сергеева Евдокия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сюльдина (Сергеева) Меланья Павловна
Отец ребёнка: Сергеев Павел Филиппович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Сергеев Павел Филиппович
Рождение ребёнка
05.01.1911
Дочь: Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Сергеев Павел Филиппович
Рождение ребёнка
27.04.1916
Отец ребёнка: Сергеев Павел Филиппович
Смерть
Неизвестно