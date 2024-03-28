Сергеев Павел Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сюльдина (Сергеева) Меланья Павловна
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
05.01.1911
Дочь: Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
27.04.1916
Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Тихоновна