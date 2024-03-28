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Сергеев Павел Филиппович

Место рождения

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Филипп

Мать: не указана

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сюльдина (Сергеева) Меланья Павловна

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Тихоновна

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Сергеев Петр Павлович

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Тихоновна

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.01.1911

Дочь: Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Тихоновна

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.04.1916

Сын: Сергеев Иван Павлович

Мать ребёнка: Сергеева Евдокия Тихоновна

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

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