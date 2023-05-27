Осипова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Осипов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евфимия Матвеевна
Отец ребёнка: Осипов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Осипов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пономарева Таисья Матвеевна
Отец ребёнка: Осипов Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Терентий Матвеевич
Отец ребёнка: Осипов Матвей Петрович
Смерть
Неизвестно