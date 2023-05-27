Осипова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Осипов Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Осипов Матвей Петрович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евфимия Матвеевна

Отец ребёнка: Осипов Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Осипов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Осипов Матвей Петрович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пономарева Таисья Матвеевна

Отец ребёнка: Осипов Матвей Петрович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Терентий Матвеевич

Отец ребёнка: Осипов Матвей Петрович

Смерть
Неизвестно
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