Седов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Седов Григорий

Мать ребёнка: Седова Екатерина

Астрахань, Россия
Рождение ребёнка
1923

Сын: Седов Василий

Мать ребёнка: Седова Екатерина

Астрахань, Россия
Рождение ребёнка
09.05.1926

Сын: Седов Николай

Мать ребёнка: Седова Екатерина

Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Седов Петр

Мать ребёнка: Седова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Седова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Екатерина

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