Седов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Седов Григорий
Мать ребёнка: Седова Екатерина
Астрахань, Россия
Рождение ребёнка
1923
Сын: Седов Василий
Мать ребёнка: Седова Екатерина
Астрахань, Россия
Рождение ребёнка
09.05.1926
Сын: Седов Николай
Мать ребёнка: Седова Екатерина
Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Седов Петр
Мать ребёнка: Седова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Седова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Екатерина