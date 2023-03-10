Седова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Седова) Анна
Отец ребёнка: Седов Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седов Никифор
Рождение ребёнка
1920
Сын: Седов Григорий
Отец ребёнка: Седов Никифор
Рождение ребёнка
1923
Сын: Седов Василий
Отец ребёнка: Седов Никифор
Рождение ребёнка
09.05.1926
Сын: Седов Николай
Отец ребёнка: Седов Никифор
Рождение ребёнка
1930
Сын: Седов Петр
Отец ребёнка: Седов Никифор