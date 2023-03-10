Седова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Седова) Анна

Отец ребёнка: Седов Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Никифор

Рождение ребёнка
1920

Сын: Седов Григорий

Отец ребёнка: Седов Никифор

Рождение ребёнка
1923

Сын: Седов Василий

Отец ребёнка: Седов Никифор

Рождение ребёнка
09.05.1926

Сын: Седов Николай

Отец ребёнка: Седов Никифор

Рождение ребёнка
1930

Сын: Седов Петр

Отец ребёнка: Седов Никифор

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