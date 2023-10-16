Петрова (...) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (...) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Петров Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Петров Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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