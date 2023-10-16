Петрова (...) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Петров Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Петров Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно