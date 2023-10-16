Петров Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Петров Федор Петрович

Мать: Петрова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Федоровна

Мать ребёнка: Петрова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Петрова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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