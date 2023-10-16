Петров Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Федоровна
Мать ребёнка: Петрова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Петрова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно