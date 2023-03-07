Мокеев Феоктист Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Мокеев Гавриил Данилов
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Ерастова Матрона Феоктистова
Мать ребёнка: Мокеева Гликерия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Мокеева Гликерия Степанова
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Мокеева Гликерия Степанова
Рождение ребёнка
05.07.1885 ст.
Мать ребёнка: Мокеева Гликерия Степанова
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Мокеева Степанида Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897