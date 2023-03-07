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Мокеев Феоктист Гаврилов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Мокеев Гавриил Данилов

Мать: Мокеева Татьяна Степанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Ерастова Матрона Феоктистова

Мать ребёнка: Мокеева Гликерия Степанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Мокеев Ульян Феоктистов

Мать ребёнка: Мокеева Гликерия Степанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Мокеев Андрей Феоктистов

Мать ребёнка: Мокеева Гликерия Степанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1885 ст.

Сын: Мокеев Сергей Феоктистов

Мать ребёнка: Мокеева Гликерия Степанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1886

Жена: Мокеева Степанида Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Мокеев Стефан Феоктистов

Мать ребёнка: Мокеева Степанида Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокеева Гликерия Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1897
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