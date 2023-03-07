Мокеева Татьяна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокеева Татьяна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Марина Гаврилова

Отец ребёнка: Мокеев Гавриил Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Мокеев Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Мокеев Гавриил Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Мокеев Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Мокеев Гавриил Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Мокеев Феоктист Гаврилов

Отец ребёнка: Мокеев Гавриил Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Гаврилова

Отец ребёнка: Мокеев Гавриил Данилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеев Гавриил Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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