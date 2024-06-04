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Мокеева Гликерия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Около 1886

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеев Феоктист Гаврилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Ерастова (Мокеева) Матрона Феоктистова

Отец ребёнка: Мокеев Феоктист Гаврилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1880

Сын: Мокеев Ульян Феоктистов

Отец ребёнка: Мокеев Феоктист Гаврилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Мокеев Андрей Феоктистов

Отец ребёнка: Мокеев Феоктист Гаврилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1885

Сын: Мокеев Сергей Феоктистов

Отец ребёнка: Мокеев Феоктист Гаврилов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Около 1886
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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