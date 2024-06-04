Мокеева Гликерия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиОколо 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Ерастова (Мокеева) Матрона Феоктистова
Отец ребёнка: Мокеев Феоктист Гаврилов
Рождение ребёнка
25.06.1880
Отец ребёнка: Мокеев Феоктист Гаврилов
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Мокеев Феоктист Гаврилов
Рождение ребёнка
17.07.1885
Отец ребёнка: Мокеев Феоктист Гаврилов
Смерть
Около 1886