Савосин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савосин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савосин Иван Михайлович

Мать: Савосина Неонила Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савосин Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Савосина Арина Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савосин Павел Петрович

Мать ребёнка: Савосина Арина Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савосина Арина Осиповна

Рождение ребёнка
14.10.1927

Сын: Савосин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Савосина Арина Осиповна

Смерть
Неизвестно

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