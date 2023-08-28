Савосин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савосин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савосин Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Савосина Арина Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савосина Арина Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савосина Арина Осиповна
Рождение ребёнка
14.10.1927
Сын: Савосин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Савосина Арина Осиповна
Смерть
Неизвестно