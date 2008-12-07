Савосин Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савосин Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1927

Дата смерти

07.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927

Отец: Савосин Петр Иванович

Мать: Савосина Арина Осиповна

Рождение ребёнка
01.02.1956

Дочь: Шалёная Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Савосина Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савосин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савосина Екатерина Сергеевна

Смерть
07.12.2008
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