Савосин Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1927
Дата смерти07.12.2008
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927
Отец: Савосин Петр Иванович
Мать: Савосина Арина Осиповна
Рождение ребёнка
01.02.1956
Дочь: Шалёная Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Савосина Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савосин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.2008