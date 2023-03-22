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Шлентов Василий Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1850 и 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Елисеева Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1888 ст.

Сын: Шлентов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шлентова Феодосия Тимофеева

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлентов Игнатий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлентова Феодосия Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлентова Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлентов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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