Шлентов Василий Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1850 и 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Елисеева Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1888 ст.
Сын: Шлентов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шлентова Феодосия Тимофеева
Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлентова Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлентов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно