Шлентова Феодосия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1845
Отец: Тимофей Кузьмич
Мать: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлентов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Шлентов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шлентов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлентова Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Шлентов Василий Иванович
Бракосочетание
13.02.1867
Поручители по жениху: села Федоровки Государственный крестьянин Николай Романов(ич), бывшие удельные крестьяне Иосиф и Семен Ивановичи. По невесте: деревни Кузьминовки государственные крестьяне Тарас ... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1868
Сын: Шлентов Адриан Васильевич
Отец ребёнка: Шлентов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Елисеева (Шлентова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шлентов Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1888 ст.
Сын: Шлентов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шлентов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно