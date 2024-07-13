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Шлентова Феодосия Тимофеевна

Место рождения

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.05.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1845

Отец: Тимофей Кузьмич

Мать: Евдокия Степанова

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлентов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Шлентов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлентов Игнатий Васильев

Отец ребёнка: Шлентов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлентова Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Шлентов Василий Иванович

Бракосочетание
13.02.1867

Муж: Шлентов Василий Иванович

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручители по жениху: села Федоровки Государственный крестьянин Николай Романов(ич), бывшие удельные крестьяне Иосиф и Семен Ивановичи. По невесте: деревни Кузьминовки государственные крестьяне Тарас ... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1868

Сын: Шлентов Адриан Васильевич

Отец ребёнка: Шлентов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Елисеева (Шлентова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шлентов Василий Иванович

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1888 ст.

Сын: Шлентов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шлентов Василий Иванович

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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