Елисеева (Шлентова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Шлентова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1906

Дочь: Чугунова Анна Макаровна

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

с. Федоровка, Федоровский район
Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Большеглазова, Тяжева Прасковья Макаровна

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

Башкирская АССР, Федоровский р-н, с. Федоровка
Рождение ребёнка
1917

Сын: Елисеев Илья

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

Башкирская АССР, Федоровский р-н, с. Федоровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Талаева Марфа

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

Федоровка, Федоровский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабина Марюка Макаровна

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшечникова Ольга Макаровна

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Макар Платонович

Смерть
1948
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