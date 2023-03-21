Елисеева (Шлентова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1906
Дочь: Чугунова Анна Макаровна
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
с. Федоровка, Федоровский район
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Большеглазова, Тяжева Прасковья Макаровна
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
Башкирская АССР, Федоровский р-н, с. Федоровка
Рождение ребёнка
1917
Сын: Елисеев Илья
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
Башкирская АССР, Федоровский р-н, с. Федоровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Талаева Марфа
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
Федоровка, Федоровский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабина Марюка Макаровна
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшечникова Ольга Макаровна
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948