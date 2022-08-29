Баксанов Трофим
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Баксанов Тихон
Мать: Баксанова Неонила
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Баксанов Петр
Мать ребёнка: Баксанова Степанида Павловна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Баксанов Стефан
Мать ребёнка: Баксанова Степанида Павловна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Баксанова) Пелагея
Мать ребёнка: Баксанова Степанида Павловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Баксанова) Васса
Мать ребёнка: Баксанова Степанида Павловна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Баксанов Максим
Мать ребёнка: Баксанова Степанида Павловна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Баксанов Петр
Мать ребёнка: Баксанова Степанида Павловна
Смерть
Неизвестно