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Баксанов Трофим

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Баксанов Тихон

Мать: Баксанова Неонила

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баксанова Степанида Павловна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Баксанов Петр

Мать ребёнка: Баксанова Степанида Павловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1817

Сын: Баксанов Стефан

Мать ребёнка: Баксанова Степанида Павловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Баксанова) Пелагея

Мать ребёнка: Баксанова Степанида Павловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Баксанова) Васса

Мать ребёнка: Баксанова Степанида Павловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Баксанов Максим

Мать ребёнка: Баксанова Степанида Павловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Баксанов Петр

Мать ребёнка: Баксанова Степанида Павловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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