Баксанова Степанида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Трофим
Рождение ребёнка
1811
Сын: Баксанов Петр
Отец ребёнка: Баксанов Трофим
Рождение ребёнка
1817
Сын: Баксанов Стефан
Отец ребёнка: Баксанов Трофим
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Баксанова) Пелагея
Отец ребёнка: Баксанов Трофим
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Баксанова) Васса
Отец ребёнка: Баксанов Трофим
Рождение ребёнка
1827
Сын: Баксанов Максим
Отец ребёнка: Баксанов Трофим
Рождение ребёнка
1833
Сын: Баксанов Петр
Отец ребёнка: Баксанов Трофим
Смерть
Неизвестно