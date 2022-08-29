Баксанова Степанида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова Степанида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Трофим

Рождение ребёнка
1811

Сын: Баксанов Петр

Отец ребёнка: Баксанов Трофим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1817

Сын: Баксанов Стефан

Отец ребёнка: Баксанов Трофим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Баксанова) Пелагея

Отец ребёнка: Баксанов Трофим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Баксанова) Васса

Отец ребёнка: Баксанов Трофим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Баксанов Максим

Отец ребёнка: Баксанов Трофим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Баксанов Петр

Отец ребёнка: Баксанов Трофим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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