Баксанов Стефан
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Баксанов Трофим
Рождение ребёнка
1843
Сын: Баксанов Андрон
Мать ребёнка: Баксанова (Борисова) Стефанида Ивановна
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Баксанова) Марина
Мать ребёнка: Баксанова (Борисова) Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Баксанов Леонтий
Мать ребёнка: Баксанова (Борисова) Стефанида Ивановна
Смерть
Неизвестно