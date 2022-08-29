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Баксанов Стефан

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Баксанов Трофим

Мать: Баксанова Степанида Павловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Баксанов Андрон

Мать ребёнка: Баксанова (Борисова) Стефанида Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1843

Жена: Баксанова (Борисова) Стефанида Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Баксанова) Марина

Мать ребёнка: Баксанова (Борисова) Стефанида Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Баксанов Леонтий

Мать ребёнка: Баксанова (Борисова) Стефанида Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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