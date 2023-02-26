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Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эмайкин Emaykin Михаил

Мать: Эмайкина Евгения

Рождение ребёнка
06.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эмайкин Екатерина Борисовна

с. Кукиевучичер кировский р-он Ленинградская обл
Рождение ребёнка
02.01.1941

Дочь: Волкова ольга матвеевна

Мать ребёнка: Эмайкин Екатерина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эмайкин Екатерина Борисовна

Смерть
Неизвестно
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