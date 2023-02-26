Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эмайкин Emaykin Михаил
Мать: Эмайкина Евгения
Рождение ребёнка
06.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эмайкин Екатерина Борисовна
с. Кукиевучичер кировский р-он Ленинградская обл
Рождение ребёнка
02.01.1941
Дочь: Волкова ольга матвеевна
Мать ребёнка: Эмайкин Екатерина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно