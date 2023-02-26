Эмайкин Emaykin Михаил
Место рожденияг. Енакиево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Эмайкин Лев (Lev Mikhaylovich)
Мать ребёнка: Эмайкина Евгения
Мурманская обл., г. Кандалакша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эмайкин Абрам
Мать ребёнка: Эмайкина Евгения
Екатеринославская губ., Бахмутский уезд, Еленовская вол., г. Енакиево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Эмайкина Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей
Мать ребёнка: Эмайкина Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геся
Мать ребёнка: Эмайкина Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Эмайкина Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эмайкина Евгения
Работа или профессия
Неизвестно
Коммивояжер фирмы Зингер
Смерть
Около 1932