Эмайкин Emaykin Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмайкин Emaykin Михаил

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Место рождения

г. Енакиево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эмайкин ?

Мать: ?

г. Енакиево
Рождение ребёнка
1908

Сын: Эмайкин Лев (Lev Mikhaylovich)

Мать ребёнка: Эмайкина Евгения

Мурманская обл., г. Кандалакша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эмайкин Абрам

Мать ребёнка: Эмайкина Евгения

Екатеринославская губ., Бахмутский уезд, Еленовская вол., г. Енакиево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Эмайкина Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей

Мать ребёнка: Эмайкина Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геся

Мать ребёнка: Эмайкина Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Эмайкина Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эмайкина Евгения

Работа или профессия
Неизвестно
Коммивояжер фирмы Зингер
Смерть
Около 1932
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