Эмайкина (Задова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмайкина (Задова) Евгения

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Место рождения

Юзовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юзовка
Рождение ребёнка
1908

Сын: Эмайкин Лев (Lev Mikhaylovich)

Отец ребёнка: Эмайкин Emaykin Михаил

Мурманская обл., г. Кандалакша
Место жительства
До 1941
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эмайкин Абрам

Отец ребёнка: Эмайкин Emaykin Михаил

Екатеринославская губ., Бахмутский уезд, Еленовская вол., г. Енакиево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Эмайкин Emaykin Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей

Отец ребёнка: Эмайкин Emaykin Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геся

Отец ребёнка: Эмайкин Emaykin Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Эмайкин Emaykin Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эмайкин Emaykin Михаил

Смерть
1950
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