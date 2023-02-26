Эмайкина (Задова) Евгения
Место рожденияЮзовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Юзовка
Рождение ребёнка
1908
Сын: Эмайкин Лев (Lev Mikhaylovich)
Отец ребёнка: Эмайкин Emaykin Михаил
Мурманская обл., г. Кандалакша
Место жительства
До 1941
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эмайкин Абрам
Отец ребёнка: Эмайкин Emaykin Михаил
Екатеринославская губ., Бахмутский уезд, Еленовская вол., г. Енакиево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Эмайкин Emaykin Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей
Отец ребёнка: Эмайкин Emaykin Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геся
Отец ребёнка: Эмайкин Emaykin Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Эмайкин Emaykin Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950