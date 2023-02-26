эмайкин (Андреева) Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1908
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1908
Отец: Андреев Борис Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвей
с. Кукиевучичер кировский р-он Ленинградская обл
Рождение ребёнка
02.01.1941
Дочь: Волкова ольга матвеевна
Отец ребёнка: Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей