эмайкин (Андреева) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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эмайкин (Андреева) Екатерина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1908

Отец: Андреев Борис Иванович

Мать: Андреева Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
06.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвей

с. Кукиевучичер кировский р-он Ленинградская обл
Рождение ребёнка
02.01.1941

Дочь: Волкова ольга матвеевна

Отец ребёнка: Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей

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