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Накоренко Мусий Яковлевич

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Место рождения

1807

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Накоренко Яков

Мать: не указана

1807
Рождение ребёнка
1762

Сын: Накоренко Трохим Мусиевич

Мать ребёнка: Накоренко ?

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ефросинья Мусиевна

Мать ребёнка: Накоренко ?

Пологи-Чеботки, Київська область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ирина Мусиевна

Мать ребёнка: Накоренко ?

Пологи-Чеботки, Київська область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мария Мусиевна

Мать ребёнка: Накоренко ?

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Накоренко Иван Мусиевич

Мать ребёнка: Накоренко ?

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Юхимия Мусиевна

Мать ребёнка: Накоренко ?

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко ?

Смерть
Неизвестно
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