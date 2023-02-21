Накоренко Мусий Яковлевич
Место рождения1807
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Накоренко Яков
Мать: не указана
1807
Рождение ребёнка
1762
Сын: Накоренко Трохим Мусиевич
Мать ребёнка: Накоренко ?
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ефросинья Мусиевна
Мать ребёнка: Накоренко ?
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ирина Мусиевна
Мать ребёнка: Накоренко ?
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мария Мусиевна
Мать ребёнка: Накоренко ?
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Накоренко ?
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Юхимия Мусиевна
Мать ребёнка: Накоренко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Накоренко ?
Смерть
Неизвестно