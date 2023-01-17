Накоренко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Накоренко Трохим Мусиевич
Отец ребёнка: Накоренко Мусий Яковлевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ефросинья Мусиевна
Отец ребёнка: Накоренко Мусий Яковлевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ирина Мусиевна
Отец ребёнка: Накоренко Мусий Яковлевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мария Мусиевна
Отец ребёнка: Накоренко Мусий Яковлевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Накоренко Мусий Яковлевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Юхимия Мусиевна
Отец ребёнка: Накоренко Мусий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно