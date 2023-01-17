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Накоренко ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Накоренко Трохим Мусиевич

Отец ребёнка: Накоренко Мусий Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ефросинья Мусиевна

Отец ребёнка: Накоренко Мусий Яковлевич

Пологи-Чеботки, Київська область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ирина Мусиевна

Отец ребёнка: Накоренко Мусий Яковлевич

Пологи-Чеботки, Київська область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мария Мусиевна

Отец ребёнка: Накоренко Мусий Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Накоренко Иван Мусиевич

Отец ребёнка: Накоренко Мусий Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Юхимия Мусиевна

Отец ребёнка: Накоренко Мусий Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Мусий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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